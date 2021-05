Atletica | Meeting Savona 2021 | Jacobs record italiano | Iapichino salta 6 56 | Sibilio strabilia | Randazzo over 8

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non soltanto ildi Marcell(9.95 sui 100 metri in batteria) e la vittoria di Lorenzo Patta (10.13 nella finale dei 100) aldi. C’era tanta attesa per Larissa, che su questa pedana volò a 6.80 nel 2020. La figlia di Fiona May, reduce dal 6.91 durante l’inverno indoor, era al debutto stagionale ed esordisce nel salto in lungo con 6.56 (+1.6), superando per appena quattro centimetri Laura Strati (6.52). Prestazione davvero di lusso da parte di Alessandro, che domina i 400 ostacoli con un perentorio 49.25, migliorando il proprio personale di oltre un secondo dopo quattro anni e battendo il bronzo olimpico Yasmani Copello (49.37). Filippotorna oltre gli otto metri nel ...