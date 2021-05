Atletica, Jacobs nella storia: record italiano nei 100m, Bragagna esplode di gioia (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Il VIDEO del record italiano di Marcell Jacobs sui 100m. L’atleta delle Fiamme Oro ferma il cronometro a 9?95 nella prima uscita stagionale sui 100m e diventa così il secondo italiano di sempre a scendere sotto i 10?, migliorando il primato stabilito dall’amico-rivale Filippo Tortu nel 2018 (9?99, a sua volta meglio del record di Pietro Mennea). Prestazione straordinaria del campione europeo indoor dei 60m, sottolineata dall’esplosione di gioia di Franco Bragagna, telecronista Rai dell’Atletica leggera. In alto le immagini dell’impresa di Marcell Jacobs. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildeldi Marcellsui. L’atleta delle Fiamme Oro ferma il cronometro a 9?95prima uscita stagionale suie diventa così il secondodi sempre a scendere sotto i 10?, migliorando il primato stabilito dall’amico-rivale Filippo Tortu nel 2018 (9?99, a sua volta meglio deldi Pietro Mennea). Prestazione straordinaria del campione europeo indoor dei 60m, sottolineata dall’esplosione didi Franco, telecronista Rai dell’leggera. In alto le immagini dell’impresa di Marcell. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? NUOVO RECORD ITALIANO NEI 100 METRI PER JACOBS (9.95). BATTUTO A SAVONA IL PRECEDENTE PRIMATO… - Eurosport_IT : ?? UN FULMINE! ?? Marcell Jacobs scrive una nuova pagina di storia per l'atletica azzurra: chiude i 100m con il te… - Agenzia_Ansa : Fulmine Marcell Jacobs, record italiano dei 100 metri. L'azzurro a Savona corre in 9''95, con vento a favore e migl… - LukeFenek : RT @sportface2016: +++#Atletica, Marcell #Jacobs nella storia dell'atletica italiana: corre i 100 metri in 9.95, è record+++ - dasivo : Atletica, Jacobs nuovo record italiano nei 100 metri: 9”95 -