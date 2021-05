Atletica, Jacobs nella storia. Firma il record italiano nei 100 metri: 9,95 secondi (Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell Jacobs (Fiamme Oro) è nella leggenda dell’Atletica italiana: abbattuto il record italiano dei 100 metri con 9"95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Atteso in pista alle 18 per... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Marcell(Fiamme Oro) èleggenda dell’italiana: abbattuto ildei 100con 9"95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Atteso in pista alle 18 per...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? NUOVO RECORD ITALIANO NEI 100 METRI PER JACOBS (9.95). BATTUTO A SAVONA IL PRECEDENTE PRIMATO… - Eurosport_IT : ?? UN FULMINE! ?? Marcell Jacobs scrive una nuova pagina di storia per l'atletica azzurra: chiude i 100m con il te… - giusmo1 : Atletica, #Jacobs record italiano nei 100 metri: 9'95 - 89FL : RT @atleticaitalia: #atletica +++MARCELL JACOBS 9.95 RECORD ITALIANO+++ ???? DIRETTA TV su RaiSport: - GioGalgano : RT @Eurosport_IT: ?? UN FULMINE! ?? Marcell Jacobs scrive una nuova pagina di storia per l'atletica azzurra: chiude i 100m con il tempo di… -