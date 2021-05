Atletica | Jacobs nella storia | 9 95 sui 100 metri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs

Savona. Marcellha battuto il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, nelle batterie del Memorial Ottalia, con +1.5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro a scendere ...Una nuova grande pagina per l'italiana, stavolta a scriverla è stato Marcell. Il 24enne sprinter azzurro ha ottenuto nelle batterie del meeting di Savona il nuovo record italiano dei 100 metri con il sontuoso ...Una gran bella notizia che fa vedere come l’atletica italiana sia ancora viva. Marcell Jacobs ha stabilito il nuovo primato italiano sui 100 metri correndo a Savona in 9"95. Il precedente primato di 9 ...Savona, 13 maggio 2021 - Una nuova grande pagina per l’atletica italiana, stavolta a scriverla è stato Marcell Jacobs. Il 24enne sprinter azzurro ha ottenuto nelle batterie del meeting di Savona il nu ...