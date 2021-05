Atalanta, è qui lo spettacolo: grande calcio alla fabbrica del gol (Di giovedì 13 maggio 2021) Questa Atalanta è un bellissimo quadro a cui manca solo un’adeguata cornice. E non parliamo della qualificazione Champions, che a questo punto è davvero a portata di mano e non può lasciarsela scappare. Ma la cornice è il pubblico che non può godersi dal vivo lo show del Gewiss stadium: 12 vittorie in casa l’anno scorso e sempre 12 anche quest’anno, della serie sempre più difficile eppure sempre più in alto, perché la Dea si sta giocando il secondo posto in campionato, traguardo mai raggiunto in Serie A e intanto sogna la Coppa Italia. Si diceva di questo bellissimo quadro che anche una partita scorbutica (come obiettivamente poteva essere e un po’ si è rivelata, quella col Benevento) non è riuscita a sminuire. Infatti la forza dell’Atalanta non è solo di riuscire a vincere, che a questo punto sarebbe un dovere, ma non è facile far diventare anche un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Questaè un bellissimo quadro a cui manca solo un’adeguata cornice. E non parliamo della qualificazione Champions, che a questo punto è davvero a portata di mano e non può lasciarsela scappare. Ma la cornice è il pubblico che non può godersi dal vivo lo show del Gewiss stadium: 12 vittorie in casa l’anno scorso e sempre 12 anche quest’anno, della serie sempre più difficile eppure sempre più in alto, perché la Dea si sta giocando il secondo posto in campionato, traguardo mai raggiunto in Serie A e intanto sogna la Coppa Italia. Si diceva di questo bellissimo quadro che anche una partita scorbutica (come obiettivamente poteva essere e un po’ si è rivelata, quella col Benevento) non è riuscita a sminuire. Infatti la forza dell’non è solo di riuscire a vincere, che a questo punto sarebbe un dovere, ma non è facile far diventare anche un ...

Advertising

okimilanisti : @PianiMino Quello che ti irrita di piu direi. Abbiamo vinto contro la juve 0-3 e torino 0-7 come se non fosse un do… - Maralb09766733 : @ACMDevil1899 @Antoniodnaross1 @ChrisElMuss @pazio93 Quello che dicono è che l atalanta potrebbe perdere col Genoa(… - ilaudix : @guidissimo83 @FeliceRaimondo Esercizio per casa: Fatti i calcoli di un campionato a 3 Atalanta juve Milan sulla… - rimaneilmilan : @Teo__Visma Qui da me, l'Atalanta ha vinto... Non capisco. - pep_qui : Juventus Inter Fiorentina Napoli Genoa Atalanta Milan Cagliari ------------- Bologna Juventus Atalanta Milan Napo… -