Atalanta-Benevento | videoanalisi Da Gollini a Muriel | rivediamo il primo gol col capolavoro di 19 passaggi consecutivi

La corsa dell'mantiene il passo sicuro di chi può gestire il proprio destino, secondo ... Ilcade e la salvezza è sempre più complicata. La Lazio al 95esimo si prende una vittoria ...Il Genoa vince 2 - 0 al Dall'Ara contro il Bologna e festeggia la salvezza, grazie alla vittoria conseguita dall'sul. Partenza decisa del Bologna che all'11° sfiora la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, Tomiyasu devia il pallone a pochi passi dalla linea di porta e scheggia il ...Ecco qui la videoanalisi di Atalanta-Benevento. Nei cinque video che seguono, il commento generale, la tattica della partita, l’azione del primo gol, il gol di Pasalic, un’occasione per il Benevento.Il difensore albanese resta in panca nel 4-2-3-1 rispolverato da Gasperini, ma nella maggior parte dei casi anche Muriel prende in contropiede i quotidiani Un Berat Djimsiti di troppo e un Luis Muriel ...