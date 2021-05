Astra Day da record a Caserta: 41 ore di vaccinazioni no stop (Di giovedì 13 maggio 2021) Astra Day da record a Caserta: 200 dosi all’ora. 41 ore di vaccini no stop presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi. 8165 le dosi somministrate. Il direttore generale dell’Asl di Caserta esulta: “Un successone”. Astra Day da record a Caserta A Caserta, presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi, si è raggiunto il record L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021)Day da: 200 dosi all’ora. 41 ore di vaccini nopresso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi. 8165 le dosi somministrate. Il direttore generale dell’Asl diesulta: “Un successone”.Day da, presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi, si è raggiunto ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Covid, Astra Day a Caserta: 41 ore di vaccini - paolorm2012 : AstraZeneca, a Caserta 41 ore consecutive di vaccini per l'Astra Day: somministrate 8165 dosi - paolorm2012 : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, a Caserta in fila 41 ore per l'Astra Day: somministrate 8165 dosi, 200 ogni ora - pi2py : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, a Caserta in fila 41 ore per l'Astra Day: somministrate 8165 dosi, 200 ogni ora - Yogaolic : RT @repubblica: Covid, Astra Day a Caserta: 41 ore di vaccini -