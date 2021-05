Assemblea ordinaria dell’Asia | approvati i punti all’ordine del giorno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asia rende noto che questa mattina si è tenuta a Palazzo Mosti l’dell’Azienda alla presenza del sindaco Clemente Mastella per il Comune di Benevento (socio unico di Asia) e del collegio sindacale. L’equilibrio economico-finanziario, la pianificazione relativa al Sad (Sub Ambito distrettuale), la ridefinizione della gestione degli ecoe l’utilizzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati alcuni deidelche sono stati discussi ed. Rispetto al 2017, anno in cui il bilancio aziendale sotto la precedente gestione riportava una perdita pari a 1.315.427,10 euro, l’Asia a partire dal 2018 ha guadagnato una posizione di equilibrio economico-finanziario grazie ad una politica di ...