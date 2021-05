Ascolti tv mercoledì 12 maggio: Il Commissario Montalbano, Poveri ma ricchissimi, After (Di giovedì 13 maggio 2021) Ascolti tv mercoledì 12 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 12 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la replica di un episodio de Il Commissario Montalbano, Un diario del ’43. Su Canale 5 la commedia Poveri ma ricchissimi. Su Rai 2 il film After. Su Italia 1 il film John Wick – Capitolo 2. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Zona bianca. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 12 maggio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 12 maggio 2021, prima serata I dati Auditel e lo ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)tv122021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,122021? Su Rai 1 è andata in onda la replica di un episodio de Il, Un diario del ’43. Su Canale 5 la commediama. Su Rai 2 il film. Su Italia 1 il film John Wick – Capitolo 2. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Zona bianca. Su La7 Atlantide. Ma chi ha totalizzato iritv122021? Di seguito tutti i dati.tv 122021, prima serata I dati Auditel e lo ...

Advertising

generacomplotti : RT @SimoNetOnTheNet: #Ulisse viene messo in pausa e spostato al giovedì però NO È UNA FAKE NEWS CHE È UNA QUESTIONE DI ASCOLTI. Perché non… - SimoNetOnTheNet : #Ulisse viene messo in pausa e spostato al giovedì però NO È UNA FAKE NEWS CHE È UNA QUESTIONE DI ASCOLTI. Perché… - lasolitaignota : Credo che gli ascolti di UPAS subiscano una impennata mostruosa solamente perché noi il mercoledì aspettiamo la Sciary #chilhavisto - malandrina9 : @ilbreano @An__Andre @IsolaDeiFamosi Voi siete i soliti che ancora confondono gli ascolti della striscia di due min… - ArtRadiost : Anche RadiostART tra le radio che propongono in anteprima 'Ira', il nuovo album di IOSONOUNCANE: appuntamento oggi,… -