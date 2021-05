Ascolti tv analisi 12 maggio | Sciarelli ancora boom con Denise e la lettera anonima | al 18 | 3% tra le donne Solo Zingaretti meglio | male Mediaset

(Di giovedì 13 maggio 2021)tv, in seconda serata Mannoni va forte con il traino di Chi l’ha visto? e corre appena dietro Vespa, equilibrio tra Novantesimo e Pressing Era un mercoledì televisivo tutto diverso dai precedenti – senza Ulisse (Alberto Angela) e senza Buongiorno Mamma! (Chiara Giannetta e Raoul Bova, anticipati al martedì) e con il turno infrasettimanale della Serie A su Sky – quello del 12. Su Rai1 una replica de Il Commissario Montalbano, Un diario del ‘43 ha portato a casa 3,770 milioni ed il 17% di share. Al battesimo, nel 2019 aveva fatto un monumentale risultato di 11,1 milioni ed il 44,8% di share, mentre alla prima replica, l’anno scorso, la storia con Dominic Chianese guest star a fianco di Luca, era arrivata a 5,970 milioni di spettatori ed il 20% di share. Il bilancio di ieri è bastato però per battere nettamente ...

