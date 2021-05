As: il Psg su Sergio Ramos, lo spagnolo non ha ancora rinnovato col Real (Di giovedì 13 maggio 2021) Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano da Madrid. Il suo rinnovo col Real non è ancora cosa fatta e gli accordi non ci sarebbero neanche e, secondo As, lo spagnolo si starebbe guardando attorno con una squadra su tutte che si sarebbe già fatta sentire: il Psg. Il ricco club francese intende puntare sul centrale spagnolo per formare una squadra in grado di vincere la Champions League e si sarebbe mossa per convincere Sergio Ramos ad andare sotto la Tour Eiffel e di non rinnovare coi blancos. Mancano due settimane alla fine del campionato e il tempo stringe e il Real deve formalizzare il rinnovo prima di poter seriamente perdere il suo capitano. Foto: Twitter Real L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Il futuro dipotrebbe essere lontano da Madrid. Il suo rinnovo colnon ècosa fatta e gli accordi non ci sarebbero neanche e, secondo As, losi starebbe guardando attorno con una squadra su tutte che si sarebbe già fatta sentire: il Psg. Il ricco club francese intende puntare sul centraleper formare una squadra in grado di vincere la Champions League e si sarebbe mossa per convinceread andare sotto la Tour Eiffel e di non rinnovare coi blancos. Mancano due settimane alla fine del campionato e il tempo stringe e ildeve formalizzare il rinnovo prima di poter seriamente perdere il suo capitano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

