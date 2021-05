Arturo Mari, il fotografo dei Papi: "Quando ho visto Giovanni Paolo II a terra ho scattato a ripetizione, non so chi mi ha dato la forza" (Di giovedì 13 maggio 2021) I quarant'anni dell'attentato a Wojtyla. "Dopo tre giorni andai a trovarlo al Policlinico Gemelli. Il Papa mi accolse con un sorriso, dicendomi, 'visto la Madonna ci ha salvati...La ringrazio'" Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) I quarant'anni dell'attentato a Wojtyla. "Dopo tre giorni andai a trovarlo al Policlinico Gemelli. Il Papa mi accolse con un sorriso, dicendomi, 'la Madonna ci ha salvati...La ringrazio'"

Advertising

repubblica : Arturo Mari, il fotografo dei Papi: 'Quando ho visto Giovanni Paolo II a terra ho scattato a ripetizione, non so ch… - infoitinterno : Attentato al Papa, il fotografo di Wojtyla Arturo Mari: «Ali Agca non sparò da solo, nessuno ha cercato la verità» - StraNotizie : Arturo Mari, il fotografo dei Papi: 'Quando ho visto Giovanni Paolo II a terra ho scattato a ripetizione, non so c… - infoitinterno : Attentato al papa, il fotografo di Wojtyla Arturo Mari: «Ali Agca non sparò da solo, nessuno ha cercato la verità» - zazoomblog : Attentato al papa il fotografo di Wojtyla Arturo Mari: «Ali Agca non sparò da solo nessuno ha cercato la verità» -… -