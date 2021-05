Arte: le iconiche ninfee di Claude Monet vendute per 70,3 milioni di dollari da Sotheby's (Di giovedì 13 maggio 2021) New York, 13 mag. - (Adnkronos) - Uno degli iconici dipinti di ninfee di grandi dimensioni del pittore francese Claude Monet (1840-1926), "Le Bassin aux Nymphéas", è stato venduto la notte scorsa all'asta da Sotheby's a New York per 70.353.000 di dollari, che è risultato il prezzo più alto del catalogo di Arte moderna e impressionista. Stimato 40 milioni di dollari, è andato a un cliente anonimo della galleria Gregoire Billault di New York dopo una gara al rialzo tra cinque offerenti e una forte concorrenza da pArte di un collezionista di Hong Kong. Ora è il quinto Monet più costoso mai venduto all'asta. "Le Bassin aux Nymphéas" fu dipinto nel 1917-19 nella casa di campagna di Giverny dal maestro impressionista. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) New York, 13 mag. - (Adnkronos) - Uno degli iconici dipinti didi grandi dimensioni del pittore francese(1840-1926), "Le Bassin aux Nymphéas", è stato venduto la notte scorsa all'asta da's a New York per 70.353.000 di, che è risultato il prezzo più alto del catalogo dimoderna e impressionista. Stimato 40di, è andato a un cliente anonimo della galleria Gregoire Billault di New York dopo una gara al rialzo tra cinque offerenti e una forte concorrenza da pdi un collezionista di Hong Kong. Ora è il quintopiù costoso mai venduto all'asta. "Le Bassin aux Nymphéas" fu dipinto nel 1917-19 nella casa di campagna di Giverny dal maestro impressionista. ...

Advertising

zazoomblog : Arte: le iconiche ninfee di Claude Monet vendute per 703 milioni di dollari da Sotheby’s - #Arte: #iconiche… - TV7Benevento : Arte: le iconiche ninfee di Claude Monet vendute per 70,3 milioni di dollari da Sotheby's (2)... - TV7Benevento : Arte: le iconiche ninfee di Claude Monet vendute per 70,3 milioni di dollari da Sotheby's... - MaryamSenada : UN SECOLO FA NASCEVA JOSEPH BEUYS, L’ARTISTA “SCIAMANO” CHE CON LA SUA PRATICA HA RIVOLUZIONATO L’ARTE DEL NOVECENT… -