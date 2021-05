Arte | la disfida dei Basquiat rivale vinta da Christie' s che quasi doppia Sotheby' s

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) New York, 13 mag. - (Adnkronos) - La 'guerra' deirivali, come era stata ribattezzata dalla stampa americana, presentati all'asta a New York a un solo giorno di distanza l'uno dall'altro, è statada's che ha venduto la sua monumentale tela "In This Case" per 93.105.000 dollari e ha visto soccombere's che con il suo dipinto "Versus Medici" si è dovuta 'accontentare' di 50,8 milioni di dollari. Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel(1960-1988), pioniere del graffitismo americano, il monumentale "In This Case" del 1983, l'ultimo della serie dei "grandi teschi", è stato aggiudicato 93.105.000 dollari,il doppio della stima. Si tratta del secondo prezzo più alto per un lavoro dell'enfant prodige della Street Art: il suo record assoluto resta ...