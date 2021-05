Arrestato di nuovo l’ex giudice De Benedictis: “L’arsenale da guerra scoperto ad Andria era suo”. In carcere anche un militare dell’Esercito (Di giovedì 13 maggio 2021) l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis è stato raggiunto da un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere per L’arsenale da guerra scoperto due settimane fa in una masseria nelle campagne di Andria. Insieme al magistrato è finito in cella il caporal maggior dell’Esercito Antonio Serafino, 43enne, incensurato e ritenuto in collegamento con alcuni trafficanti d’armi dell’area metropolitana barese. Le accuse per entrambe sono traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento e di ricettazione. Ad avviso degli inquirenti L’arsenale non sarebbe stato accumulato solo per collezione. De Benedictis, infatti, è un noto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)gip del Tribunale di Bari Giuseppe Deè stato raggiunto da unordine di custodia cautelare inperdadue settimane fa in una masseria nelle campagne di. Insieme al magistrato è finito in cella il caporal maggiorAntonio Serafino, 43enne, incensurato e ritenuto in collegamento con alcuni trafficanti d’armi dell’area metropolitana barese. Le accuse per entrambe sono traffico e detenzione di armi ed esplosivi,da, del relativo munizionamento e di ricettazione. Ad avviso degli inquirentinon sarebbe stato accumulato solo per collezione. De, infatti, è un noto ...

