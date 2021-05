Aquara Music Fest, terza edizione (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il successo dell’edizione 2020, che ha visto come vincitori i beneventani La Stazione delle Frequenze e il piemontese Massimo Stona, torna il contest Musicale Aquara Music Fest, indetto dall’Associazione Culturale “L’Alveare” di Aquara. Giunta alla terza edizione, l’Aquara Music Fest si svolge ogni anno nei mesi estivi ed è rivolta a gruppi emergenti provenienti da tutta Italia che propongono brani propri, sia editi che inediti, senza limiti nel genere Musicale. Come l’anno scorso, due i premi legati al contest. Il primo, il Premio Aquara Music Fest, vede in giuria come presidente il bassista veneto Federico Malaman, forte di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il successo dell’2020, che ha visto come vincitori i beneventani La Stazione delle Frequenze e il piemontese Massimo Stona, torna il contestale, indetto dall’Associazione Culturale “L’Alveare” di. Giunta alla, l’si svolge ogni anno nei mesi estivi ed è rivolta a gruppi emergenti provenienti da tutta Italia che propongono brani propri, sia editi che inediti, senza limiti nel genereale. Come l’anno scorso, due i premi legati al contest. Il primo, il Premio, vede in giuria come presidente il bassista veneto Federico Malaman, forte di ...

