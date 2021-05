App, tampone e vaccino: così il pubblico tornerà allo stadio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il calcio italiano è pronto a riaccogliere i propri tifosi. Lo farà una settimana dopo il ritorno del pubblico del tennis, presente già da oggi al Foro Italico per assistere agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. I cancelli del pallone riapriranno infatti il 19 maggio, in occasione della finale di Coppa Italia tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Il calcio italiano è pronto a riaccogliere i propri tifosi. Lo farà una settimana dopo il ritorno deldel tennis, presente già da oggi al Foro Italico per assistere agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. I cancelli del pne riapriranno infatti il 19 maggio, in occasione della finale di Coppa Italia tra L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : App tampone Per la finale di Coppa Italia 4.300 spettatori Sulle modalità di acquisto dei biglietti la Lega si servirà dell'App 'Mitiga' sulla quale i tifosi ... con la collaborazione delle farmacie di Federfarma, anche un tampone anti - Covid (almeno di tipo ...

Lega Serie A, Luigi De Siervo e le prove per il futuro ... 'Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga , dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto, sarà necessario il tampone entro 48 ore, sarà ...

Coppa Italia, ufficiale: 4.300 tifosi alla finale Juventus-Atalanta Per acquistare i tagliandi servire un tampone 48 ore prima, il certificato di guarigione o di avvenuta vaccinazione ...

