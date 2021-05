Antonio Conte infila i guantoni | la resa dei conti con Lautaro Martinez dopo il litigio in partita | Video

(Di giovedì 13 maggio 2021) È subito tornato il sereno in casa Interiltra. Cose di campo che finiscono lì, perché il clima generale della squadra è assolutamente distesola vittoria dello scudetto che mancava da oltre dieci anni. L'allenatore e il suo calciatore si sono chiariti in privato perché poi si sono resi protagonisti di un siparietto molto divertente, che ha visto coinvolta tutta la squadra. In unpubblicato sui social del club nerazzurro si vede Romelu Lukaku presentare un match di boxe tra: il primo è all'angolo sinistro del ring improvvisato, il secondo all'angolo destro. Entrambi indossano ie sono pronti a inscenare un ...

Advertising

Glongari : #Inter anche domani nessuna conferenza stampa per Antonio #Conte che parlerà solo al canale tematico del club. @tvdellosport - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Vigilia di #InterRoma: ecco le parole di mister Antonio Conte a @Inter_TV ?? - CB_Ignoranza : Serata tranquillissima per Antonio Conte ieri #Inter #Conte - T_Russo_ : RT @90ordnasselA: Anche domani Antonio Conte parlerà solo al canale tematico dell’Inter. E si gode. - danisailor7 : RT @90ordnasselA: Anche domani Antonio Conte parlerà solo al canale tematico dell’Inter. E si gode. -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

Sport Fanpage

... dove una tiratissima lotta per la qualificazione in Champions League ha caratterizzato il finale di stagione del campionato, dopo lo scudetto vinto in maniera netta dall'Inter di. Al ...' Ovviamente sono molto contento pere per la squadra. Hanno davvero meritato lo Scudetto'. In tanti paragonano la sua Inter a quella di oggi: è d'accordo? 'Sì, ho la sensazione che la ...Il centravanti belga Romelu Lukaku è stato lo speciale ring announcer del “match di boxe” svolto al Suning Sport Center tra l’allenatore della prima squadra Antonio Conte e il calciatore argentino Lau ...Tutto dopo il diverbio e le parole pesanti volate ieri sera fra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel momento della sostituzione del Toro contro la Roma.