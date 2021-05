Annata record per il Vino Nobile di Montepulciano (Di giovedì 13 maggio 2021) La pandemia e le restrizioni non frenano la corsa del Vino Nobile di Montepulciano, che segna un più 45% nei primi 4 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato ancor più significativo se calato nello scenario internazionale colpito dal Covid-19. Positivo anche il dato del Rosso di Montepulciano Doc che Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) La pandemia e le restrizioni non frenano la corsa deldi, che segna un più 45% nei primi 4 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato ancor più significativo se calato nello scenario internazionale colpito dal Covid-19. Positivo anche il dato del Rosso diDoc che

Advertising

AntiPUDE : RT @GianlucaZippo: #SerieA #TorinoMilan 0-7: - Risultato più ampio nelle 150 sfide contro i granata; - prima vittoria in casa loro dal 9/12… - GianlucaZippo : #SerieA #TorinoMilan 0-7: - Risultato più ampio nelle 150 sfide contro i granata; - prima vittoria in casa loro dal… - CarloRo79403302 : @cmdotcom Ma si, Ronaldo con quello che prende di ingaggio è andato alla Juventus per fare i suoi record. Lo scopo… - Stoupwhiff : Il 31 marzo scorso si è chiuso un nuovo anno più che positivo per Capcom. Nelle scorse ore la casa di Osaka ha infa… - infoitscienza : Capcom sta vivendo una nuova epoca d’oro, ennesima annata da record -