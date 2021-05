Anna, chi è la figlia di Ciro Priello? (Di giovedì 13 maggio 2021) Anna è il nome della figlia di Ciro Priello, comico e attore di grande successo che piace molto al grande pubblico. Il comico e attore napoletano oggi, mercoledì 13 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Anna è la figlia di Ciro Priello e Maura Iandoli, la bambina è nata il 22 agosto 2016 ed ha quasi cinque anni. Anna Priello è una bambina molto sveglia e spesso è protagonista sui social nei video dei suoi genitori. Lei è una bambina bellissima e molto arguta. Guarda i video di cui è protagonista qui sotto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021)è il nome delladi, comico e attore di grande successo che piace molto al grande pubblico. Il comico e attore napoletano oggi, mercoledì 13 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lei.è ladie Maura Iandoli, la bambina è nata il 22 agosto 2016 ed ha quasi cinque anni.è una bambina molto sveglia e spesso è protagonista sui social nei video dei suoi genitori. Lei è una bambina bellissima e molto arguta. Guarda i video di cui è protagonista qui sotto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

