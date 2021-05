Andrea Zelletta e Natalia Paragoni senza freni: “le mutande sono durate poco” (Di giovedì 13 maggio 2021) Ospiti dell’ultima puntata de “Il Punto Zeta” la coppia ha svelato dei retroscena molto intimi della loro prima volta dopo la fine di Uomini e Donne. La coppia formata da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 maggio 2021) Ospiti dell’ultima puntata de “Il Punto Zeta” la coppia ha svelato dei retroscena molto intimi della loro prima volta dopo la fine di Uomini e Donne. La coppia formata da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - Delena46169552 : RT @nonlosoeither: *andrea zelletta chiede a Tommaso zorzi se è fidanzato perché stanno girando delle foto* Tommy zorzi: #tommasozorzi #tom… - infoitcultura : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Nel 2021 non possiamo parlare più di sesso” -