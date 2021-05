Andrea Zelletta e Natalia Paragoni la verità sull’infortunio durante l’intimità (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ospiti del Punto Zeta in streaming su Mediaset Play, il programma condotto da Tommaso Zorzi, sono tornati a parlare di quella famosa confessione dell’ex corteggiatrice sui social circa l’infortunio causato dalle vorticose acrobazie con la sua dolce metà. Uno sfogo che le è costato, a detta sua, tutta una serie di insulti. I due hanno fatto il punto della situazione, spiegando che non c’era nessuna volontà di sollevare un polverone. leggi anche l’articolo —> Natalia Paragoni, infortunio durante l’intimità con Zelletta: «Andreuccio si è dato da fare» «Da quanto non facciamo sesso? Da ieri. Parlare di sesso nel 2021 fa ancora scalpore. Nessuno lo fa e nessuno può dirlo altrimenti veniamo additate ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 13 maggio 2021), ospiti del Punto Zeta in streaming su Mediaset Play, il programma condotto da Tommaso Zorzi, sono tornati a parlare di quella famosa confessione dell’ex corteggiatrice sui social circa l’infortunio causato dalle vorticose acrobazie con la sua dolce metà. Uno sfogo che le è costato, a detta sua, tutta una serie di insulti. I due hanno fatto il punto della situazione, spiegando che non c’era nessuna volontà di sollevare un polverone. leggi anche l’articolo —>, infortuniocon: «Andreuccio si è dato da fare» «Da quanto non facciamo sesso? Da ieri. Parlare di sesso nel 2021 fa ancora scalpore. Nessuno lo fa e nessuno può dirlo altrimenti veniamo additate ...

