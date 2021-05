Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Quanto dura la Lega al governo? Fino al semestre bianco | poi Salvini tornerà se stesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Io credo che i rapporti trae Meloni siano pessimi da un punto di vista non voglio dire umano, ma secondo me si detestano”. Così, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 susui rapporti fra i due leader del centrodestra alla luce dei sondaggi che danno lain perdita e Fratelli d’Italia crescere sempre di più. “Io credo chepossa staccare la spina quando vuole, ma soprattutto quando comincia ilperché non fa cadere il, nessuno lo può accusare di avere mandato in malora il Paese dentro una pandemia però, al tempo, può iniziare a cannoneggiare facendo la ...