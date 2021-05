Andrea Damante sogna le nozze con Elisa Visari: "Mai stato tanto innamorato" (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Damante ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Elisa Visari, con cui sognerebbe di crearsi una famiglia. Andrea Damante sogna le nozze con Elisa Visari: “Mai stato tanto innamorato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021)ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con, con cui sognerebbe di crearsi una famiglia.lecon: “Mai” su Notizie.it.

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - MediasetPlay : Andrea Damante... Innamorato: CONFIRMED! #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta ?? - obvae_ : RT @MediasetPlay: Su le mani per Andrea Damante, in collegamento telefonico con Tommy a #ilPuntoZ! Seguite ORA la diretta ?? - obvae_ : RT @MediasetPlay: Andrea Damante... Innamorato: CONFIRMED! #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta ?? - infoitcultura : Il Punto Z, Andrea Damante su Giulia De Lellis: “Abbiamo deciso…” -