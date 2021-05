Andrea Damante e la frecciatina alla ex Giulia De Lellis: “Mai amata come Elisa” (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervistato da Tommaso Zorzi nella sua trasmissione “Il Punto Z”, Andrea Damante non ha parlato soltanto della musica, che definisce “la sua vita”, e dei progetti lavorati in cantiere, ma anche della sua vita privata. In particolar modo dell’amore per l’attuale fidanzata, la ventenne attrice romana Elisa Visari, conosciuta lo scorso autunno, subito dopo la fine definitiva della tormentata storia con Giulia De Lellis. Andrea Damante su Giulia De Lellis ed Elisa Visari: “Non sono più Peter Pan” E nel parlare di Elisa Visari, Andrea Damante sembra lanciare una vera e propria frecciatina proprio alla De Lellis, che a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervistato da Tommaso Zorzi nella sua trasmissione “Il Punto Z”,non ha parlato soltanto della musica, che definisce “la sua vita”, e dei progetti lavorati in cantiere, ma anche della sua vita privata. In particolar modo dell’amore per l’attuale fidanzata, la ventenne attrice romanaVisari, conosciuta lo scorso autunno, subito dopo la fine definitiva della tormentata storia conDesuDeedVisari: “Non sono più Peter Pan” E nel parlare diVisari,sembra lanciare una vera e propriaproprioDe, che a ...

