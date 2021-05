Andrea Damante: 'Con Elisa sogno le nozze e tanti figli' (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Damante parla per la prima volta della fidanzata, l'attrice Elisa Visari , e sceglie la trasmissione 'Il Punto Z' di Tommaso Zorzi per farlo. 'Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021)parla per la prima volta della fidanzata, l'attriceVisari , e sceglie la trasmissione 'Il Punto Z' di Tommaso Zorzi per farlo. 'Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non ...

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - MediasetPlay : Su le mani per Andrea Damante, in collegamento telefonico con Tommy a #ilPuntoZ! Seguite ORA la diretta ??… - MediasetPlay : Andrea Damante... Innamorato: CONFIRMED! #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta ?? - AlessiofFratini : Per me Andrea Damante e Giulia De Lellis saranno sempre fidanzati. Scusate Carlo ed Elisa ma questa è la verità ?? - SaCe86 : Ignazio Moser e Andrea Damante chiamati da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip -