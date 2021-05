Anche il koala Elsa ha celebrato la festa della mamma: l’abbraccio con la custode Hayley è tenerissimo – Video (Di giovedì 13 maggio 2021) Anche la koala Elsa ha festeggiato la festa della mamma. L’esemplare è stato ripreso dalle telecamere dell’Australian Reptile Park mentre si lascia andare ad abbracci e coccole con la sua “mamma adottiva” umana nel giorno della celebrazioni. Come spiega il parco, infatti, la custode Hayley ha allevato Elsa sin da quando era piccola e sua madre, Irene, non era in grado di produrre latte per lei. Video/Australian Reptile Park L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)laha festeggiato la. L’esemplare è stato ripreso dalle telecamere dell’Australian Reptile Park mentre si lascia andare ad abbracci e coccole con la sua “adottiva” umana nel giornocelebrazioni. Come spiega il parco, infatti, laha allevatosin da quando era piccola e sua madre, Irene, non era in grado di produrre latte per lei./Australian Reptile Park L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

