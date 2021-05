Anche i 40enni vaccinati entro l'estate? Ora si può cominciare a pensare che sia possibile (Di giovedì 13 maggio 2021) Partire con il vaccino ai 40enni. Sintetica e precisa la richiesta del generale Francesco Figliuolo. La lettera della struttura commissariale dell’emergenza è arrivata alle Regioni ieri sera: «Per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio Anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981». Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto Leggi Anche › Vaccino Pfizer ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 maggio 2021) Partire con il vaccino ai. Sintetica e precisa la richiesta del generale Francesco Figliuolo. La lettera della struttura commissariale dell’emergenza è arrivata alle Regioni ieri sera: «Per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggioper i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981». Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto Leggi› Vaccino Pfizer ...

