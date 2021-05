Amore criminale, quarta puntata: la storia di Elisa Amato (Di giovedì 13 maggio 2021) Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Amore criminale 2021, che, nella quarta puntata, racconta la storia di Elisa Amato, giovane donna di Prato uccisa nel 2018 dall'ex compagno, poi morto suicida. Amore criminale 2021 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la quarta puntata. Veronica Pivetti racconterà la storia di Elisa, uccisa con 3 colpi di pistola dall'ex compagno, morto suicida subito dopo. Elisa Amato è una giovane donna di Prato che ama viaggiare, fare shopping e divertirsi con gli amici. Lavora come commessa a Firenze, anche se ha studiato per diventare allevatrice e addestratrice di cani, che sono la sua grande passione. Ha 27 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) Stasera su Rai3, alle 21:20, torna2021, che, nella, racconta ladi, giovane donna di Prato uccisa nel 2018 dall'ex compagno, poi morto suicida.2021 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la. Veronica Pivetti racconterà ladi, uccisa con 3 colpi di pistola dall'ex compagno, morto suicida subito dopo.è una giovane donna di Prato che ama viaggiare, fare shopping e divertirsi con gli amici. Lavora come commessa a Firenze, anche se ha studiato per diventare allevatrice e addestratrice di cani, che sono la sua grande passione. Ha 27 ...

Amore criminale con Veronica Pivetti, stasera la storia di Elisa: le anticipazioni della quarta puntata Stasera giovedì 13 maggio alle 21.20 su Rai3 torna Amore criminale . A farsi da portavoce come sempre dei terribili casi di femminicidio affrontati in puntata è la conduttrice Veronica Pivetti.

