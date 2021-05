Amore criminale con Veronica Pivetti, stasera la storia di Elisa: le anticipazioni della quarta puntata (Di giovedì 13 maggio 2021) stasera giovedì 13 maggio alle 21.20 su Rai3 torna Amore criminale. A farsi da portavoce come sempre dei terribili casi di femminicidio affrontati in puntata è la conduttrice Veronica Pivetti. Amore criminale le anticipazioni di stasera: la storia di Elisa La puntata di stasera di Amore criminale sarà dedicata alla tragica storia di Elisa Amato, 29enne di Prato uccisa dall’ex fidanzato, il 24enne Federico Zini. Elisa era una ragazza solare, innamorata della vita e lavorava come commessa anche se il suo più grande sogno era diventare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)giovedì 13 maggio alle 21.20 su Rai3 torna. A farsi da portavoce come sempre dei terribili casi di femminicidio affrontati inè la conduttriceledi: ladiLadidisarà dedicata alla tragicadiAmato, 29enne di Prato uccisa dall’ex fidanzato, il 24enne Federico Zini.era una ragazza solare, innamoratavita e lavorava come commessa anche se il suo più grande sogno era diventare ...

