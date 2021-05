Amministrative, Salvini: “Lavoro per l’unità” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso quello giusto per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa in piazza Città di Lombardia, a Milano. ban/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) “Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso quello giusto per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un’iniziativa in piazza Città di Lombardia, a Milano. ban/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Amministrative, Salvini: “Lavoro per l’unità” - Italpress : Amministrative, Salvini: “Lavoro per l’unità” - MatteoBandit2 : @Joker__Reloaded @laltrodiego Si, anche se le amministrative sono diverse come elezioni. A livello locale la Lega p… - CapitanoNemo : RT @sunrisesrose: @JacopoPellegr10 SI sul palco insieme a Salvini Boschi Toti Tajani Calenda Raggi e 1 di FdI e 1 senatore 5Stelle, tutti a… - GiammarioDiB : RT @GiammarioDiB: Il prossimo sindaco di #Roma sarà: #amministrative #PD #M5S #Raggi #Calenda #Gualtieri #Zingaretti #Meloni #Salvini -