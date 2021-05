Amici – Le lacrime di Alessandro prima della finale: il motivo fa vibrare il cuore (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei protagonisti di Amici è Alessandro, il quale a pochi giorni dalla finale è scoppiato in lacrime. Sveliamo insieme il motivo Alessandro Cavallo (Instagram)Siamo quasi giunti ai titoli di coda di questa ventesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. La finalissima del serale andrà in onda sabato, come al solito sulle frequenze di Canale 5. L’ultimo episodio è andato in scena la scorsa settimana, nel quale abbiamo assistito all’eliminazione di due concorrenti, ossia Serena e Tancredi. I due ragazzi estromessi dalla gara hanno compiuto un eccellente percorso, tuttavia il loro cammino si è interrotto nella semifinale. A giocarsi la vittoria saranno cinque alunni, di cui tre cantanti e due ballerini. In questi giorni ... Leggi su kronic (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno dei protagonisti di, il quale a pochi giorni dallaè scoppiato in. Sveliamo insieme ilCavallo (Instagram)Siamo quasi giunti ai titoli di coda di questa ventesima edizione del talent show “di Maria De Filippi”. La finalissima del serale andrà in onda sabato, come al solito sulle frequenze di Canale 5. L’ultimo episodio è andato in scena la scorsa settimana, nel quale abbiamo assistito all’eliminazione di due concorrenti, ossia Serena e Tancredi. I due ragazzi estromessi dalla gara hanno compiuto un eccellente percorso, tuttavia il loro cammino si è interrotto nella semi. A giocarsi la vittoria saranno cinque alunni, di cui tre cantanti e due ballerini. In questi giorni ...

