Amici 20 | a sorpresa arriva la mamma di Giulia Stabile – FOTO

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il format di Maria De Filippi, il talent show,20 sta regalando tantissime emozioni ai suoi telespettatori, oggi è andata in onda laalla ballerina amatissima dal pubblico… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

hscheerry : ho visto la sorpresa della mamma di giulia di amici e io non capisco come la gente possa sopportare la sua risata v… - doritadia : RT @GerardBigPlus1: @albertopetro2 @jacqui703 @AlessandraCicc6 @LunaLeso @MaurilioVitto @BaroneZaza70 @EnricoCastrovil @Rebeka80721106 @Gai… - sbrandotiamo : RT @Dalia92926521: Quindi domani avremo : -Daytime delle 16:10 = percorso di Sangio -Daytime delle 19:00 = sorpresa a Sangio + altro trash… - mannaggia_lola : RT @Dalia92926521: Quindi domani avremo : -Daytime delle 16:10 = percorso di Sangio -Daytime delle 19:00 = sorpresa a Sangio + altro trash… - Barbaga3Gaetano : RT @GerardBigPlus1: @albertopetro2 @jacqui703 @AlessandraCicc6 @LunaLeso @MaurilioVitto @BaroneZaza70 @EnricoCastrovil @Rebeka80721106 @Gai… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici sorpresa

Napoli.zon

Giulia Stabile, la mamma arriva aad: 'Ci saranno altre cose dopo' Continuano le sorprese per i finalisti2021 , prima della puntata di sabato. Oggi è toccato a Giulia Stabile , che ha incontrato la mamma ...Per i ragazzi di20 quest'ultimo è molto importante perché a causa del Covid non vedono la famiglia da tanti mesi. Oggi è toccato a Deddy , che ha incontrato la mamma a. L'allievo ...Giulia Stabile continua a calamitare le attenzioni a Amici 20. La ballerina riceve una sorpresa speciale, ma spiazza su Sangiovanni: cosa è successo ...Nel corso del daytime odierno di Amici 20, Maria De Filippi ha posto una domanda 'imbarazzante' a Giulia su Sangio ...