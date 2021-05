Alvino: “È la Fiorentina che deve mettere il pannolino, non il Napoli che sta viaggiando a mille!” (Di giovedì 13 maggio 2021) Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta nel corso del suo filo diretto con i tifosi. Di seguito quanto evidenziato: “Non voglio sentire certi discorsi. È la Fiorentina che deve mettere il pannolino e avere paura, non certamente il Napoli che sta viaggiando a mille e giocherà contro una squadra che si è già salvata a stento. Perché bisognerebbe avere paura? Questi discorsi mi fanno inca**are”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto in diretta nel corso del suo filo diretto con i tifosi. Di seguito quanto evidenziato: “Non voglio sentire certi discorsi. È lacheile avere paura, non certamente ilche staa mille e giocherà contro una squadra che si è già salvata a stento. Perché bisognerebbe avere paura? Questi discorsi mi fanno inca**are”.

