Alunna di 12 anni ferita con un coltello in una scuola di Enna: a colpirla sarebbe stata una compagna

Paura in una scuola di Enna, dove un'alunna di 12 anni sarebbe stata ferita con un coltello. A colpirla, secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe stata una compagna di 14 anni che risulterebbe affidata a una insegnante di sostegno per problemi psichici. La 12enne sarebbe stata colpita con un coltello a scuola e, secondo quanto riportato dall'Ansa, avrebbe riportato ferite alle mani, alle braccia, al volto e a un orecchio.

