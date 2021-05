Altroconsumo | segnalate alcune stampanti nocive per l’ambiente

(Di giovedì 13 maggio 2021)insieme ai partner di Euroconsumers ha inviato una lettera ufficiale ad HP per chiedere un risarcimento relativo alle cartucce delle suepere per gli utenti.e i partner di Euroconsumer hanno deciso di chiedere ufficialmente ad HP un risarcimento per tutti i consumatori a causa delle pratiche scorrette che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Altroconsumo segnalate

Consumatore.com

... per esempio cercando le voci che sono statedall'indagine svolta da. Il secondo passaggio consiste, invece, nella verifica del proprio conto telefonico , che può essere ...... per esempio cercando le voci che sono statedall'indagine svolta da. Il secondo passaggio consiste, invece, nella verifica del proprio conto telefonico , che può essere ...Altroconsumo e Euroconsumer hanno scritto ad HP: a causa di pratiche scorrette le stampanti sono nocive per l'ambiente.Per ora limitato a chi ha conti correnti superiori a 100 mila euro, per il vicepresidente di Unimpresa, Spadafora rappresenta un precedente ...