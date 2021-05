Altro che Toro, è il lodo Solferino che preoccupa Cairo Rischio tegola da 300 milioni per il patron della Rcs (Di giovedì 13 maggio 2021) Forse i sette gol incassati dal Torino nella sfida contro il Milan potrebbero non essere la notizia peggiore per Urbano Cairo. Il presidente e amministratore delegato di Rcs, infatti, si trova in un momento delicato della sua carriera di imprenditore. Da un lato, con la presentazione della trimestrale di Rcs ha di fatto mostrato che la sua cura sta funzionando. È vero che la moltiplicazione dei prodotti editoriali e la conseguente collocazione dei giornalisti su più fronti si è tradotto in un incremento del perimetro dei possibili canali di raccolta pubblicitaria a fronte di un mantenimento del costo del lavoro, ma la riduzione dell’indebitamento c’è ed è pure notevole. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 maggio 2021) Forse i sette gol incassati dal Torino nella sfida contro il Milan potrebbero non essere la notizia peggiore per Urbano. Il presidente e amministratore delegato di Rcs, infatti, si trova in un momento delicatosua carriera di imprenditore. Da un lato, con la presentazionetrimestrale di Rcs ha di fatto mostrato che la sua cura sta funzionando. È vero che la moltiplicazione dei prodotti editoriali e la conseguente collocazione dei giornalisti su più fronti si è tradotto in un incremento del perimetro dei possibili canali di raccolta pubblicitaria a fronte di un mantenimento del costo del lavoro, ma la riduzione dell’indebitamento c’è ed è pure notevole. Segui su affaritaliani.it

Advertising

team_world : “Voglio ringraziare tutti i miei fan per essere sempre così generosi con me, e tutte le persone nella mia vita che… - Davide : Il giornalismo è questa cosa qui: quando in Italia non lo faceva nessun altro, @lucianocapone ci metteva al corrent… - albertoangela : Per scrivere L'inferno su Roma ho fatto quello che si fa per arrivare su un altro pianeta. Ho messo insieme una squ… - Ferrara95981769 : @MAURA9978 @TommyZ23_ Altro che tom.... la colpa e di queste disagiate - Alessan90143406 : Programmato dal 2019 e lo hanno anche dichiarato in documenti ufficiali di cui nessuno parla..cos’altro serve per s… -