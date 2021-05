“Allegri o Spalletti per il Napoli di De Laurentiis, rush finale per il nuovo allenatore” (Di giovedì 13 maggio 2021) Luciano Spalletti o Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli deve necessariamente giocare su più tavoli, anche se è in corso il campionato con le ultime due giornate decisive per la qualificazione Champions League. Una società come quella azzurra non può arrivare alla fine del campionato senza avere già l’allenatore per il prossimo anno, ecco perché le trattative continuano ad andare avanti. Ovviamente giocare o meno la Champions League fa tutta la differenza del mondo e quindi la parola fine sulla questione non può essere messa in modo definitivo. Gli ultimi aggiornamenti sul nuovo allenatore del Napoli vengono dati da Ciro Venerato che a Radio Kiss Kiss Napoli conferma ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021) Lucianoo Massimilianoper la panchina deldi Aurelio De. Ildeve necessariamente giocare su più tavoli, anche se è in corso il campionato con le ultime due giornate decisive per la qualificazione Champions League. Una società come quella azzurra non può arrivare alla fine del campionato senza avere già l’per il prossimo anno, ecco perché le trattative continuano ad andare avanti. Ovviamente giocare o meno la Champions League fa tutta la differenza del mondo e quindi la parola fine sulla questione non può essere messa in modo definitivo. Gli ultimi aggiornamenti suldelvengono dati da Ciro Venerato che a Radio Kiss Kissconferma ...

gamonapoli : @ToniAzzurri Con Spalletti e Allegri facciamo la fine di Ancelotti, Gattuso no e manco Juric o Italiano e compagnia… - mzilla03 : @mick_napoli_ Quando si inizia da zero un progetto non è detto che si vinca da subito, Spalletti e Allegri seppur g… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, ADL studia le alternative per il futuro della panchina, ecco i nomi - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, ADL studia le alternative per il futuro della panchina, ecco i nomi - mzilla03 : Vince Spalletti! Pensavo vincesse Allegri... e invece! -