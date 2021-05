Alì Agca | l’anniversario dell’attentato al Papa e i segreti su Emanuela Orlandi

Leggi su ck12

(Di giovedì 13 maggio 2021) 13 maggio 1981, il giorno in cui Alisparò aWojtyla. Chi è che ha commesso l’attentato ale che collegamenti ha con la sparizione di. Sono passati quarant’anni da quel 13 maggio del 1981, in piazza San Pietro, durante l’udienza generale, in cuiGiovanni Paolo II si accascia sullamobile, ferito da due colpi di pistola sparati dal terrorista turco Ali. Il, sottoposto ad un intervento di 5 ore e 30 minuti, si salva. Due anni dopo, nel Natale del 1983, fa visita in prigione al suo attentatore e lo perdona: “Ho parlato con lui come si parla con un fratello, al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui”, dice il ...