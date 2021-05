Alessandro Di Battista: 'Renzi, Scanzi e una sigaretta. E diedi l'addio a M5s' (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ex deputato M5s ha pubblicato un libro in cui ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ex deputato M5s ha pubblicato un libro in cui ripercorre i giorni e le ore conclusive della crisi che ha portato alla caduta del secondo governo di Giuseppe Conte, raccontando della volontà di ...

Advertising

ale_dibattista : Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo… - Carmensic : RT @ale_dibattista: Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo del… - Adnkronos : Il libro dell'ex #M5S Alessandro #Dibattista esce domani. Qui alcune anticipazioni. - francesco6684 : Alessandro Di Battista: 'Renzi, Scanzi e una sigaretta. E diedi l'addio a M5s' - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: ALESSANDRO DI BATTISTA | Parla l’ex deputato autore di 'Contro!', il suo nuovo libro in uscita per @PaperFirst [L'inte… -