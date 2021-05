Al Bano Carrisi al vetriolo su Fedez: cosa ha dichiarato sul marito di Chiara Ferragni (Di giovedì 13 maggio 2021) Al Bano, recentemente intervistato, ha fatto alcune diChiarazioni su Fedez al settimanale Oggi: il cantante si è raccontato a lungo in vista del suo compleanno. FUNWEEK. IT Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Al, recentemente intervistato, ha fatto alcune dizioni sual settimanale Oggi: il cantante si è raccontato a lungo in vista del suo compleanno. FUNWEEK. IT Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

zazoomblog : Al Bano Carrisi al vetriolo su Fedez: cosa ha dichiarato sul marito di Chiara Ferragni - #Carrisi #vetriolo #Fedez… - zazoomblog : ‘Sono sconcertato’ Al Bano Carrisi su Fedez: cosa ha dichiarato sul marito di Chiara Ferragni - #‘Sono… - e_cavagna : Al Bano Carrisi contro Fedez: 'Nelle sue vecchie canzoni parole che non voglio ripetere, mi hanno sconcertato' -… - infoitcultura : Al Bano Carrisi contro Fedez: 'Nelle sue vecchie canzoni parole che non voglio ripetere, mi hanno sconcertato' - DiabloRoma : #Eurovision #ESCita Italia 1985 - Al Bano & Romina Power - Magic, oh magic 7° posto con 78 punti. Dopo nove anni,… -