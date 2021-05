Aiuti di Stato alle aziende? Sì, ma solo se sono tedesche. Si scrive Europa si legge Germania (Di giovedì 13 maggio 2021) Come per tutte le questioni, la regola anche in questo caso è quella: si scrive Unione europea, ma si legge Unione germanica. La Germania, da sempre pronta a bacchettare l’Italia e a rimetterla in riga se solo prova a fare un passo più lungo della gamba, è pronta a fare lo sgambetto a tutte le aziende italiane, e non solo, che rientrano nel mondo delle imprese di fiera. La colpa di cui si macchia è di vera e propria concorrenza sleale a favore delle proprie imprese. Giampiero Calzolari, il presidente di Bolognafiere, a cui sono state tolte ben 75 manifestazioni a causa della pandemia, spiega : “Abbiamo ricevuto 4 milioni dallo Stato, se fossimo stati in Germani sarebbero arrivati 50 milioni”. (Continua dopo la foto) In Germania ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 13 maggio 2021) Come per tutte le questioni, la regola anche in questo caso è quella: siUnione europea, ma siUnione germanica. La, da sempre pronta a bacchettare l’Italia e a rimetterla in riga seprova a fare un passo più lungo della gamba, è pronta a fare lo sgambetto a tutte leitaliane, e non, che rientrano nel mondo delle imprese di fiera. La colpa di cui si macchia è di vera e propria concorrenza sleale a favore delle proprie imprese. Giampiero Calzolari, il presidente di Bolognafiere, a cuistate tolte ben 75 manifestazioni a causa della pandemia, spiega : “Abbiamo ricevuto 4 milioni dallo, se fossimo stati in Germani sarebbero arrivati 50 milioni”. (Continua dopo la foto) In...

Advertising

MauroLcc1955 : RT @Alexanderxxvii1: Antonio Socci e l'immigrazione, la grande balla di governo:'Fermare gli sbarchi si può. Si può e si deve fare in rispe… - 76Pier : - aclilombardia : RT @BenecomuneNet: Acli: 'Una #famiglia con 20mila euro di reddito e 500 mila euro in banca ad oggi riceve più aiuti dallo Stato rispetto a… - SirianniChiara : Non è un caso che da Colonia si siano fatti avanti per ospitare il Salone del Mobile: la Germania è forte di un gra… - Majden3 : RT @beretta_g: @e_cavagna @jabbaTM Lei è l'unico che ancora non sa che la Rheinmetall ha aperto, già nel 2016, una fabbrica a Riad proprio… -