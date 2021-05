Africa: 60 anni dopo la decolonizzazione (Di giovedì 13 maggio 2021) L'indipendenza di molti suoi Stati si è compiuta oltre mezzo secolo fa. Ma conflitti, disuguaglianze, sfruttamento da parte di superpotenze straniere e crescita demografica rendono ancora difficile il percorso verso lo sviluppo e la democrazia. Panorama racconta, con un dossier in tre tappe, contraddizioni e prospettive di un continente con cui il mondo dovrà fare sempre più i conti. Nel gennaio scorso ha vinto per la sesta volta le elezioni presidenziali duramente contestate dall'opposizione, che adesso ne subisce le conseguenze. Attivisti, avvocati, difensori dei diritti umani vengono prelevati dai «droni» e spariscono per mesi dentro le caserme dei pretoriani di Yoweri Museveni dove vengono incappucciati, picchiati e gettati in celle con l'acqua fino al collo. Sessant'anni dopo Uhuru, l'indipendenza dell'Africa che cominciò in ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) L'indipendenza di molti suoi Stati si è compiuta oltre mezzo secolo fa. Ma conflitti, disuguaglianze, sfruttamento da parte di superpotenze straniere e crescita demografica rendono ancora difficile il percorso verso lo sviluppo e la democrazia. Panorama racconta, con un dossier in tre tappe, contraddizioni e prospettive di un continente con cui il mondo dovrà fare sempre più i conti. Nel gennaio scorso ha vinto per la sesta volta le elezioni presidenziali duramente contestate dall'opposizione, che adesso ne subisce le conseguenze. Attivisti, avvocati, difensori dei diritti umani vengono prelevati dai «droni» e spariscono per mesi dentro le caserme dei pretoriani di Yoweri Museveni dove vengono incappucciati, picchiati e gettati in celle con l'acqua fino al collo. Sessant'Uhuru, l'indipendenza dell'che cominciò in ...

