Afghanistan | rientrati gli ultimi 24 militari spagnoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) L'ultimo contingente della missione spagnola in, composto da 24e due interpreti, è rientrato alla base aerea di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid. Come mostrato dalle immagini ...

La missione della Spagna insi chiude così dopo quasi 20 anni: vi hanno partecipato circa 27.000 militari ed è costata la vita a 102 tra soldati, poliziotti e interpreti. Il rientro dei ...... gli USA sononell'accordo sul clima di Parigi, hanno bloccato l'annunciato ritiro dall'...pronunciano su questo aspetto - rimane qualche perplessità sulla scelta del ritiro dall', ...(ANSA) - MADRID, 13 MAG - L'ultimo contingente della missione spagnola in Afghanistan, composto da 24 militari e due interpreti, è rientrato alla base aerea di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid. Come ...La data finale, quella degli ultimi soldati italiani in partenza per Roma dal suolo afghano, è segreta. Per forza: il teatro operativo è incandescente. La pianificazione del rientro deve rimanere rise ...