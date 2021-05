Aeroporto di Roma - Traffico illegale: la docu serie stasera su National Geographic (Di giovedì 13 maggio 2021) National Geographic presenta Aeroporto di Roma: Traffico illegale, la nuova docu serie sulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 da stasera. National Geographic presenta Aeroporto di Roma: Traffico illegale, la nuova docu serie sulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 da stasera. L'Aeroporto di Roma Fiumicino è una delle principali porte di accesso all'Italia e all'Europa. Qui, il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per impedire che l'Aeroporto più trafficato d'Italia possa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)presentadi, la nuovasulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 dapresentadi, la nuovasulla sicurezza dell'hub di Fiumicino, in onda il giovedì alle 20:55 da. L'diFiumicino è una delle principali porte di accesso all'Italia e all'Europa. Qui, il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per impedire che l'più trafficato d'Italia possa ...

Advertising

reportrai3 : Telecamere smart sono puntate su siti sensibili per la sicurezza del nostro paese come il Ministero di Giustizia, i… - zazoomblog : Aeroporto di Roma - Traffico illegale: la docu serie stasera su National Geographic - #Aeroporto #Traffico… - Tele_nauta : Cosa c'è stasera in streaming? -Si vive una volta sola (di Verdone) -Castlevania -Bruno Barbieri 4 Hotel -Aeroporto… - muoversintoscan : ????Treno regionale 4103 (FIRENZE SMN – ROMA TERMINI) è fermo nella stazione di ORTE. Non ha ancora risolto, i viaggi… - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: #WizzAir sbarca nella roccaforte di #Alitalia, il più grande aeroporto italiano, ha annunciato oggi l’apertura della sua q… -