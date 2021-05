Adriano Galliani e la lotta al Covid | “Senza l’aiuto della fede non ce l’avrei fatta”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il racconto dell’ex dirigente rossoneroè uno dei tanti, anche nel mondo del calcio, ad aver affrontato laal– 19. È stato infatti ricoverato per un lungo periodo all’Ospedale San Raffaele di Milano. L’Ad del Monza calcio, è stato anche una settimana in terapia intensiva, una vera e propria esperienza drammatica raccontata, tempo fa. “Avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti, non c’è nemmeno il bagno. Dico con molta franchezza che ho temuto di morire. La salute è l’unica cosa che conta nella vita”. Recentemente è tornato a parlare delal settimanale “Maria Con te“: “Ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vinto...

Advertising

361_magazine : Il racconto di #AdrianoGalliani - walter63631215 : RT @gustinicchi: missione: Barboni Antonio (Forza Italia) Battistoni Francesco (Forza Italia) Caligiuri Fulvia Michela (Forza Italia) Causi… - sportface2016 : #Monza, l'ad Adriano #Galliani racconta la battaglia contro il #COVID19 e l'aiuto della fede - AleSalvi12 : RT @gippu1: Una forma acuta e costante di lombalgia lo tiene ai margini per tre mesi. Ritorna titolare a sorpresa proprio nella 'sua' Vicen… - gippu1 : Una forma acuta e costante di lombalgia lo tiene ai margini per tre mesi. Ritorna titolare a sorpresa proprio nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Galliani

, amministratore delegato del Monza e storica figura di riferimento per il mondo del calcio italiano (in particolare per i tifosi del Milan), ha combattuto - com'è noto - contro il ...Al settimanale "Maria con te",ha svelato come la preghiera l'abbia aiutato a superare il Covid: "Ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vinto senza l'aiuto della fede - ha raccontato l'...L’ad biancorosso ha raccontato: “vado a San Luca” Adriano Galliani ha parlato a Maria con Te della battaglia da lui vinta contro il Covid. DURA BATTAGLIA. “Ho combattuto una dura battaglia per la sopr ...Nel 2009 è 2° con gli Stati Uniti in Confederations Cup: Onyewu va al Milan, ma in rossonero sarà ricordato soltanto per la rissa con Ibrahimovic.