ADL ha chiesto ufficialmente De Paul all’Udinese | fissato il prezzo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Rodrigo Dedell’Udinese è un nome che da tempo accende il mercato e l’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come De Laurentiis abbiail giocatore per il Napoli. L’argentino è uno dei principali obiettivi del Napoli, ma la concorrenza è spietata. L’Udinese, però, la lascerebbe partire con un’offerta adeguata, fissando ilsui 35 milioni di euro.

CalcioNapoli24

... De Paul al Napoli? De Laurentiis l'haai Pozzo Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport a riguardo:Mercato Napoli, Gattuso non sa il suo futuro Infatti, pare che anche Gennaro Gattuso non sa dove andrà : a Mendes hatempo prima di affrontare le questioni legate alla prossima stagione. Sa ...Rodrigo De Paul dell'Udinese piace da tempo al Napoli e l'edizione odierna del CorSport scrive come De Laurentiis lo abbia chiesto ...Il Napoli è concentrato sul finale di stagione, dove stasera, al di là dei risultati, sarà ancora in zona Champions, ma anche il mercato farà la sua parte.