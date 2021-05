Accuse di violenza a Paolo Ruffini, parla Diana Del Bufalo :”Ha fatto cose gravi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Paolo Ruffini è stato denunciato dall’ultima fiamma, Lara Collu per violenze fisiche. Ecco le parole di Diana del Bufalo sui comportamenti dell’ex compagno. Diana del Bufalo parla della sua tormentata relazione con il comico Paolo Ruffini. La bella attrice è stata fidanzata con Ruffini dal 2015 al 2019, oggi accusato dall’ultima ex Lucia Cossu di violenza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 13 maggio 2021)è stato denunciato dall’ultima fiamma, Lara Collu per violenze fisiche. Ecco le parole didelsui comportamenti dell’ex compagno.deldella sua tormentata relazione con il comico. La bella attrice è stata fidanzata condal 2015 al 2019, oggi accusato dall’ultima ex Lucia Cossu diL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fisco24_info : Drogato e violentato da due conoscenti a Colli Albani, arrestati: Violenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno d… - GDS_it : Violenza sessuale nell'Ennese, il parroco rimane ai domiciliari. Accuse tra la diocesi e la famiglia della vittima… - DavidinoDadde : @AlfaroliMarco Però se le accuse dovessero risultare vere per me gli anni dovrebbero essere molti, in Italia si pre… - SanremoAncheNoi : RT @VashAndrea: Marilyn Manson: nuove accuse di violenza - VashAndrea : Marilyn Manson: nuove accuse di violenza -