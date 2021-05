A Roma un gruppo di cinghiali ha inseguito una donna e le ha rubato la spesa | VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) Il VIDEO pubblicato da Welcome to Favelas sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede un gruppo di cinghiali che letteralmente insegue una donna che è appena uscita da un supermercato delle Rughe, zona commerciale della Capitale. Gl ungulati la circondano prima e le rubano la busta della spesa all’interno del parcheggio, saccheggiandola. Sono immagini sconcertanti, che strappano un sorriso sì. Ma preoccupano. E anche molto. Anche perché a Roma ormai si assiste quasi quotidianamente a scene del genere e l’amministrazione sembra essere impotente davanti a questi fenomeni. Cassia bis/Le Rughe, alle porte di #Roma #Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie di cinghiali nei parcheggi dei centri commerciali. Più volte, anche con ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilpubblicato da Welcome to Favelas sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede undiche letteralmente insegue unache è appena uscita da un supermercato delle Rughe, zona commerciale della Capitale. Gl ungulati la circondano prima e le rubano la busta dellaall’interno del parcheggio, saccheggiandola. Sono immagini sconcertanti, che strappano un sorriso sì. Ma preoccupano. E anche molto. Anche perché aormai si assiste quasi quotidianamente a scene del genere e l’amministrazione sembra essere impotente davanti a questi fenomeni. Cassia bis/Le Rughe, alle porte di ##Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie dinei parcheggi dei centri commerciali. Più volte, anche con ...

