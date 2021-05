A Milano nessun aumento sui contagi con il ritorno a scuola, il report dell’Ats: cruciali le prossime settimane (Di giovedì 13 maggio 2021) In un quadro di diminuzione dei contagi a livello generale, anche il report Ats di Milano sulle scuole parla di una situazione Coronavirus in miglioramento. A fornire il quadro è il Dott. Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle Comunità-Malattie Infettive di ATS Milano, che ha messo in evidenza come si registri «un calo dei casi che frequentano le scuole e dei relativi provvedimenti di isolamento rispetto alla settimana precedente». Nella settimana dal 3 al 9 maggio, si sono rilevati in tutto 446 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Nello specifico si tratta di 387 alunni e 59 operatori scolastici. Le persone isolate, invece, sono 5.585: 5.388 alunni e 197 operatori. Dei 446 positivi, 35 sono del Nido, 95 della ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) In un quadro di diminuzione deia livello generale, anche ilAts disulle scuole parla di una situazione Coronavirus in miglioramento. A fornire il quadro è il Dott. Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle Comunità-Malattie Infettive di ATS, che ha messo in evidenza come si registri «un calo dei casi che frequentano le scuole e dei relativi provvedimenti di isolamento rispetto alla settimana precedente». Nella settimana dal 3 al 9 maggio, si sono rilevati in tutto 446 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province die Lodi. Nello specifico si tratta di 387 alunni e 59 operatori scolastici. Le persone isolate, invece, sono 5.585: 5.388 alunni e 197 operatori. Dei 446 positivi, 35 sono del Nido, 95 della ...

